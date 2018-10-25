Ця премі діє, якщо розмір заборгованості перевищує платежі за 12 місяців і більше.
Дивися повний текст Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в 10% від стягнутого боргу.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:33
Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в 10% від стягнутого боргу.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:34
Узаконили рэкет? Тем более с алиментщиков. Алкаши наплодили детей, а страдать будут их родители, которые даже не знают, где они.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:57
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