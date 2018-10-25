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Кабмін дозволив колекторам
аліментів отримувати премію в...

Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:33

Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в...

Пропонуємо до обговорення:
Ця премі діє, якщо розмір заборгованості перевищує платежі за 12 місяців і більше.

Дивися повний текст Кабмін дозволив колекторам аліментів отримувати премію в 10% від стягнутого боргу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:34

Узаконили рэкет? Тем более с алиментщиков. Алкаши наплодили детей, а страдать будут их родители, которые даже не знают, где они.
hxbbgaf
 
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Схему откатывают на алкашах, ждем продолжения банкета :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:57

  hxbbgaf написав:Узаконили рэкет? Тем более с алиментщиков. Алкаши наплодили детей, а страдать будут их родители, которые даже не знают, где они.

У вас совесть писать такую гнусную чушь? Вы со своей зрадофилией совсем потеряли мозги и признаки морали.
locustsucol
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