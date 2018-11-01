|
|
Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-жовтні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 22,4%, або на 2,63 мільярда кубометрів, - до 9,14 мільярда кубометрів.
Дивися повний текст Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85391
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|6
|
П'ят 02 лис, 2018 18:27
Джон
|
|31
|1018
|
П'ят 02 лис, 2018 17:57
Sommer
|
|2
|29
|