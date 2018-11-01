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Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-жовтні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 22,4%, або на 2,63 мільярда кубометрів, - до 9,14 мільярда кубометрів.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:27
....сократила импорт природного газа на 22,4%.... то есть мы не увеличили добычу, про энергоэффективные технологии как то не слышно, значит на вот столько 22,4% Украина потеряла в промышленном потенциале и населении. Круто. Еще 4 года такого "покращення" и все... можно на пустые территории хоть китайцев заселять.
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Джон
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