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Україна з початку року
скоротила імпорт газу на 22%

Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:26

Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-жовтні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 22,4%, або на 2,63 мільярда кубометрів, - до 9,14 мільярда кубометрів.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:27

....сократила импорт природного газа на 22,4%.... то есть мы не увеличили добычу, про энергоэффективные технологии как то не слышно, значит на вот столько 22,4% Украина потеряла в промышленном потенциале и населении. Круто. Еще 4 года такого "покращення" и все... можно на пустые территории хоть китайцев заселять.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:56

  Джон написав:....сократила импорт природного газа на 22,4%.... то есть мы не увеличили добычу, про энергоэффективные технологии как то не слышно, значит на вот столько 22,4% Украина потеряла в промышленном потенциале и населении. Круто. Еще 4 года такого "покращення" и все... можно на пустые территории хоть китайцев заселять.

Нет. Подорожал газ, меньше стало вылетать в форточку, потому что стало меньше пофиг. Стали утеплять дома. И новые и старые. Стали економить горячую воду, свет. За последний год, за который появилась эта економия, мы не 22% потеряли производства, а наростили, пусть не на столько. Т.е. ты жец.
А по поводу "потеряла в населении" - за такое на финансовом портали жду когда начнуть навсегда банить заказных зрадофилитиков.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 01:20

Re: Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%

  locustsucol написав:А по поводу "потеряла в населении" - за такое на финансовом портали

Вы это статистику посмотрите. От 5 до 8 миллионов это смотря как Крым и Донбасс считать. Причем тут я . это не я геноцидом населения занимаюсь - а ваш работодатель.
  locustsucol написав:Стали економить горячую воду, свет.
- то есть люди стали жить хуже. Я не спорю.
  locustsucol написав:мы не 22% потеряли производства, а наростили, пусть не на столько.

Ну ка озвучьте список "наращивания" производства.
  locustsucol написав:банить заказных зрадофилитиков.

И где тут зрада? Уменьшение потребления энергоносителей это всегда означает или уменьшение населения или потеря производства.. а про "экономию" в 22% оставьте сказочникам. Даже в Германии или Франции таких % по экономии никогда за год не было.
Не по вашему надо песенку петь - все хорошо прекрасная Маркиза..)) а кто не поет тот агент путина)).
Джон
 
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