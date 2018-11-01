Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
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Джон написав:....сократила импорт природного газа на 22,4%.... то есть мы не увеличили добычу, про энергоэффективные технологии как то не слышно, значит на вот столько 22,4% Украина потеряла в промышленном потенциале и населении. Круто. Еще 4 года такого "покращення" и все... можно на пустые территории хоть китайцев заселять.
Нет. Подорожал газ, меньше стало вылетать в форточку, потому что стало меньше пофиг. Стали утеплять дома. И новые и старые. Стали економить горячую воду, свет. За последний год, за который появилась эта економия, мы не 22% потеряли производства, а наростили, пусть не на столько. Т.е. ты жец. А по поводу "потеряла в населении" - за такое на финансовом портали жду когда начнуть навсегда банить заказных зрадофилитиков.
И где тут зрада? Уменьшение потребления энергоносителей это всегда означает или уменьшение населения или потеря производства.. а про "экономию" в 22% оставьте сказочникам. Даже в Германии или Франции таких % по экономии никогда за год не было. Не по вашему надо песенку петь - все хорошо прекрасная Маркиза..)) а кто не поет тот агент путина)).
1. производство упало на 10% https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/ 2. В статье говориться о импорте а не потреблении газа. Что там с собственной добычей? 3. В статье говориться о січні-жовтні - и сравниваестя с "січні-жовтні 2017", что там в другие месяцы было, скока из хранилищ откачали или закачали за "січні-жовтні" это другой вопрос.
О чем спорим?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.