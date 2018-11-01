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В Києві біля шести станцій метро
встановлять безкоштовні...

В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05

В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні...

Пропонуємо до обговорення:
В Києві протягом 2018 та 2019 років поруч зі станціями київського метрополітену встановлять криті велоперехоплюючі паркінги.

Дивися повний текст В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні велопарковки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05

Не понял-велопаркинг или велопрокат? И чьи велосипеды будут выбирать эта тысяча человек?
vitoauto
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