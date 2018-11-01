В Києві протягом 2018 та 2019 років поруч зі станціями київського метрополітену встановлять криті велоперехоплюючі паркінги.
Дивися повний текст В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні велопарковки.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05
В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві біля шести станцій метро встановлять безкоштовні велопарковки.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05
Не понял-велопаркинг или велопрокат? И чьи велосипеды будут выбирать эта тысяча человек?
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