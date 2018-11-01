Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45
Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45
Если пенсию не будут носить домой, то чем это отличается от пенсионной карточки Привата?
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