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Голова "Укрпошти" пояснив,
як зробити доставку пенсії...

Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45

Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45

Если пенсию не будут носить домой, то чем это отличается от пенсионной карточки Привата?
AlifeSoft
 
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