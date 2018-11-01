Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45
Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45
Если пенсию не будут носить домой, то чем это отличается от пенсионной карточки Привата?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:38
Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги, если взять их и расплатиться на местном базарчике или в мини магазине у него не будет возможности, т.к. банкомата в радиусе 5-20км просто нет! У торгашей в селе нет терминала, а сельский магазин продает только за наличку - это реалии. Пенсионеры часто дальше своего района не ходят и не ездят, а далеко не везде на периферии есть банкоматы и магазины с терминалами. О терминалах на базарах где обычно затариваются пенсионеры можно только мечтать.
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