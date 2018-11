Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Додано: Суб 03 лис, 2018 01:18

Watcher написав: Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги



Ну не все так плохо и не все так хорошо. В сельском отделении почты будет стоять банкомат, где пенсионер сможет снять деньги и терминал где сможет расплатится за газ, электроэнергию, мобильный телефон. Терминалу и банкомату не нужно платить зарплату, их купил, поставил и все. А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda