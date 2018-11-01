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Голова "Укрпошти" пояснив,
як зробити доставку пенсії...

Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45

Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Дивися повний текст Голова \"Укрпошти\" пояснив, як зробити доставку пенсії безкоштовною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:45

Если пенсию не будут носить домой, то чем это отличается от пенсионной карточки Привата?
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:38

Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги, если взять их и расплатиться на местном базарчике или в мини магазине у него не будет возможности, т.к. банкомата в радиусе 5-20км просто нет! У торгашей в селе нет терминала, а сельский магазин продает только за наличку - это реалии. Пенсионеры часто дальше своего района не ходят и не ездят, а далеко не везде на периферии есть банкоматы и магазины с терминалами. О терминалах на базарах где обычно затариваются пенсионеры можно только мечтать.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 01:18

  Watcher написав:Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги


Ну не все так плохо и не все так хорошо. В сельском отделении почты будет стоять банкомат, где пенсионер сможет снять деньги и терминал где сможет расплатится за газ, электроэнергию, мобильный телефон. Терминалу и банкомату не нужно платить зарплату, их купил, поставил и все. А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:27

Re: Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

  AlifeSoft написав:А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.

И за это с ИХ пенсии снимут дополнительное лаве за доставку на дом в казну Укрпочты.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:31

  AlifeSoft написав:
  Watcher написав:Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги


Ну не все так плохо и не все так хорошо. В сельском отделении почты будет стоять банкомат, где пенсионер сможет снять деньги и терминал где сможет расплатится за газ, электроэнергию, мобильный телефон. Терминалу и банкомату не нужно платить зарплату, их купил, поставил и все. А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.

в каком-каком отделении? в сельском? так их же позакрывали, а вместо них теперь катаются бусики почты (причем с точностью расписания у них большие проблемы). Они что будут возить с собой банкомат?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:28

  AlifeSoft написав:
  Watcher написав:Написана полная ересь… Попытка Укрпочты под шумок получить на шару лицензию банка с правом открывать пенсионные счета, не более того. Обычному рядовому пенсионеру из села или небольшого городка от этого ни холодно, ни жарко. Что толку ему знать, что у него есть счет и на него капают деньги


Ну не все так плохо и не все так хорошо. В сельском отделении почты будет стоять банкомат, где пенсионер сможет снять деньги и терминал где сможет расплатится за газ, электроэнергию, мобильный телефон. Терминалу и банкомату не нужно платить зарплату, их купил, поставил и все. А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.


Банкомат в сельском отделении? Вы забываетесь. 1. Сельские отделения как сокращали - так и будут сокращать. 2. Любой банкомат требует обслуживания и инкассации, не говоря уже о первоначальной стоимости покупки установки. 3. В селе есть все средства, что б этот банкомат выкорчевать и распотрошить в укромном месте.

Если кратко - то идея просто утопическая, ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры на селе, и в большинстве, физической ограниченности основного потребителя услуги.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:35

  pobytt написав:Банкомат в сельском отделении? Вы забываетесь. 1. Сельские отделения как сокращали - так и будут сокращать. 2. Любой банкомат требует обслуживания и инкассации, не говоря уже о первоначальной стоимости покупки установки.


То что сельские отделения будут сокращать это возможно, ничего сказать не могу.

Стоимость банкомата 25-50 тыс грн, что явно дешевле даже той халупы в которой базируется сельское отделение и примерно равно зарплате одной бабушки-почтальона за год. Обслуживание и инкассация покрывается за счет услуг предоставляемых банкоматом / терминалом (оплата всяких мобильных и коммуналки с комиссией). Терминалы, как я вижу, сейчас ставят во всяких мелких магазинчиках и это выгодно. Так что связка банкомат-терминал будет выгодна прежде всего Укрпочте, при этом можно уволить как минимум 2 работника и через год работать в прибыль.

По сути сельское отделение можно будет сократить до одного человека, принимающего письма и посылки, терминала и банкомата, ну и помещения где крыша еще не особо течет.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:39

  Juna написав:
  AlifeSoft написав:А вот на дом пенсию уже носить не будут, так что лежачие или пенсионеры, что имеют проблемы с передвижением, будут иметь проблемы с походом к банкомату.

И за это с ИХ пенсии снимут дополнительное лаве за доставку на дом в казну Укрпочты.


Да, эта проблема есть, но эта проблема затрагивает не более 3% пенсионеров, при этом можно договорится соседкой, чтобы она снимала деньги по карточке. Для снятия денег не обязательно чтобы этот человек лично ходил к банкомату.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:42

  RomanTik написав:в каком-каком отделении? в сельском? так их же позакрывали, а вместо них теперь катаются бусики почты (причем с точностью расписания у них большие проблемы). Они что будут возить с собой банкомат?


Сельский магазин там есть? Если да, то договорятся об аренде помещения и установят отдел "почты" с терминалом и банкоматом. Еще и магазину терминал со скидкой до 0.5%(обычно 1.5-2.5%) от суммы предоставят.
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