Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Додано: Нед 04 лис, 2018 16:13

AlifeSoft написав: Ну давайте посчитаем зрада это или перемога.



Имеем село в 200 человек пенсионеров. На них нужно держать как минимум одного почтальона, и одного начальника отделения. Минимальная зарплата ~4000 грн. За год 96 тыс грн.



Теперь увольняем два человека, ставим банкомат и терминал в сельмаге. Окупаемость максимум год.



Теперь возьмём среднюю пенсию в 3 тыс грн. В результате в месяц в банкомате должно быть 200*3 тыс = 600 тыс грн. Обычно в банкомат загружают около 500 тыс грн. В результате инкассацию придется проводить чуть чаще чем раз в месяц.



Так что банкомат и терминал в сельмаге выгодно и почте, и владельцу сельмага.

Во-первых, в сёлах почтальон нужен не только пенсию разносить. Во-вторых, одно отделение и один почтальон может обслуживать не одно село. И не в каждом селе есть сельмаг. И пользоваться банкоматом будут не только пенсионеры. И банкоматы имеют свойство периодически ломаться, да и единственный банкомат на несколько сел, где проблемы со связью, куда обслуживание с трудом может доехать просто станут причиной того, что многие не смогут снять пенсию.Чтобы инкассировать сельские банкоматы, нужно в разы увеличить штат инкассаторов, держать службы в диком захолустье, и при этом они будут малозагружены. Инкассация и так убыточна, даже в крупных городах, а для сел это будет черная дыра. Я уже не говорю о том, что выдавать карточки заведомо только для снятия денег в банкомате абсурдно.