Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Додано: Суб 03 лис, 2018 22:02

Ну давайте посчитаем зрада это или перемога.



Имеем село в 200 человек пенсионеров. На них нужно держать как минимум одного почтальона, и одного начальника отделения. Минимальная зарплата ~4000 грн. За год 96 тыс грн.



Теперь увольняем два человека, ставим банкомат и терминал в сельмаге. Окупаемость максимум год.



Теперь возьмём среднюю пенсию в 3 тыс грн. В результате в месяц в банкомате должно быть 200*3 тыс = 600 тыс грн. Обычно в банкомат загружают около 500 тыс грн. В результате инкассацию придется проводить чуть чаще чем раз в месяц.



Так что банкомат и терминал в сельмаге выгодно и почте, и владельцу сельмага.

