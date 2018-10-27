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Голова "Укрпошти" пояснив,
як зробити доставку пенсії...

Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:57

  AlifeSoft написав:Стоимость банкомата 25-50 тыс грн

это стоимость б/у банкомата? новый банкомат в 2-3 раза дороже в зависимости от комплектации...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:07

Re: Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

Cler написав:
  AlifeSoft написав:Стоимость банкомата 25-50 тыс грн

это стоимость б/у банкомата? новый банкомат в 2-3 раза дороже в зависимости от комплектации...
Да, б/у, по крайней мере страхуют их примерно на такую стоимость. После банкопада б/у банкоматов на рынке предостаточно.
Но идея с банкоматом в сельмаге абсурдна. Кто его будет инкассировать? Гонять машину в село и назад ради одного АТМ слишком дорого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:12

  Faceless написав:
Cler написав:
  AlifeSoft написав:Стоимость банкомата 25-50 тыс грн

это стоимость б/у банкомата? новый банкомат в 2-3 раза дороже в зависимости от комплектации...
Да, б/у, по крайней мере страхуют их примерно на такую стоимость. После банкопада б/у банкоматов на рынке предостаточно.
Но идея с банкоматом в сельмаге абсурдна. Кто его будет инкассировать? Гонять машину в село и назад ради одного АТМ слишком дорого.

а если учитывать, что во многие сёла просто нет дорог, то никто туда ездить не будет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:02

Ну давайте посчитаем зрада это или перемога.

Имеем село в 200 человек пенсионеров. На них нужно держать как минимум одного почтальона, и одного начальника отделения. Минимальная зарплата ~4000 грн. За год 96 тыс грн.

Теперь увольняем два человека, ставим банкомат и терминал в сельмаге. Окупаемость максимум год.

Теперь возьмём среднюю пенсию в 3 тыс грн. В результате в месяц в банкомате должно быть 200*3 тыс = 600 тыс грн. Обычно в банкомат загружают около 500 тыс грн. В результате инкассацию придется проводить чуть чаще чем раз в месяц.

Так что банкомат и терминал в сельмаге выгодно и почте, и владельцу сельмага.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:05

Cler, AlifeSoft Банкоматы с функцией депозита и владельцу сельмага персональные условия на внесение выручки на счет. И, собственно, все...
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:49

  hodkonem36 написав:Cler, AlifeSoft Банкоматы с функцией депозита и владельцу сельмага персональные условия на внесение выручки на счет. И, собственно, все...

и как это избавит вас от периодической инкасации банкоматов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:27

  Cler написав:и как это избавит вас от периодической инкасации банкоматов?...


Тем что периодическая инкассация - это 2 раза в месяц, одна инкассаторская бригада сможет обслужить половину сел области.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:55

  AlifeSoft написав:
  Cler написав:и как это избавит вас от периодической инкасации банкоматов?...

Тем что периодическая инкассация - это 2 раза в месяц, одна инкассаторская бригада сможет обслужить половину сел области.

если доедут - к роловине сёл банально нет дорог...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:58

  Cler написав:
  AlifeSoft написав:
  Cler написав:и как это избавит вас от периодической инкасации банкоматов?...

Тем что периодическая инкассация - это 2 раза в месяц, одна инкассаторская бригада сможет обслужить половину сел области.

если доедут - к роловине сёл банально нет дорог...


Но как-то туда же наличку для раздачи пенсий почтальонами доставляют? Не думаю, что довезти кассеты для банкомата будет намного сложнее.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:13

Re: Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії...

AlifeSoft написав:Ну давайте посчитаем зрада это или перемога.

Имеем село в 200 человек пенсионеров. На них нужно держать как минимум одного почтальона, и одного начальника отделения. Минимальная зарплата ~4000 грн. За год 96 тыс грн.

Теперь увольняем два человека, ставим банкомат и терминал в сельмаге. Окупаемость максимум год.

Теперь возьмём среднюю пенсию в 3 тыс грн. В результате в месяц в банкомате должно быть 200*3 тыс = 600 тыс грн. Обычно в банкомат загружают около 500 тыс грн. В результате инкассацию придется проводить чуть чаще чем раз в месяц.

Так что банкомат и терминал в сельмаге выгодно и почте, и владельцу сельмага.
Во-первых, в сёлах почтальон нужен не только пенсию разносить. Во-вторых, одно отделение и один почтальон может обслуживать не одно село. И не в каждом селе есть сельмаг. И пользоваться банкоматом будут не только пенсионеры. И банкоматы имеют свойство периодически ломаться, да и единственный банкомат на несколько сел, где проблемы со связью, куда обслуживание с трудом может доехать просто станут причиной того, что многие не смогут снять пенсию.
Чтобы инкассировать сельские банкоматы, нужно в разы увеличить штат инкассаторов, держать службы в диком захолустье, и при этом они будут малозагружены. Инкассация и так убыточна, даже в крупных городах, а для сел это будет черная дыра. Я уже не говорю о том, что выдавать карточки заведомо только для снятия денег в банкомате абсурдно.
Faceless
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  #<12
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