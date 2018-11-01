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Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко доручив виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Олександру Власову та голові комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній оперативно розробити план заходів для боротьби з нелегальними автозаправними станціями (АЗС).
Дивися повний текст Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з нелегальними АЗС
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Додано: Суб 03 лис, 2018 08:31
Только он забыл рассказать, что Кононенко и крышует завозы топляка =) Пчёлы против мёда, ага.
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