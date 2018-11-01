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Порошенко доручив розробити
план заходів для боротьби з...

Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:31

Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко доручив виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Олександру Власову та голові комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній оперативно розробити план заходів для боротьби з нелегальними автозаправними станціями (АЗС).

Дивися повний текст Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з нелегальними АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:31

Только он забыл рассказать, что Кононенко и крышует завозы топляка =) Пчёлы против мёда, ага.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 05:52

"Порошенко выразил острую обеспокоенность этим вопросам, поскольку владельцы нелегальных АЗС в последнее время часто включаются в политическую деятельность..."

"ГФС заподозрила 18 столичных АЗС в нелегальной торговле топливом и обратилась в суд с просьбой арестовать данные заправки."

Т.е. вот так тупо арестовывать всех , кто лезет в политику "поперек батька" ? Красавчик! Пусть теперь едет в Европу и рассказывает про свои "демократические ценности" :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:45

LutsMan арестовать данные?
hodkonem36
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