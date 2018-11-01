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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2018 року понад 3 тис. сімей встановили сонячні електростанції.

Дивися повний текст З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5 рази більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет. Но пусть лучше в батареи, чем на цацки своим самкам.
simsurfs
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