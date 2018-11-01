За 9 місяців 2018 року понад 3 тис. сімей встановили сонячні електростанції.
Дивися повний текст З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5 рази більше.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29
З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5 рази більше.
Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29
Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет. Но пусть лучше в батареи, чем на цацки своим самкам.
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