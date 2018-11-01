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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2018 року понад 3 тис. сімей встановили сонячні електростанції.

Дивися повний текст З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5 рази більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет. Но пусть лучше в батареи, чем на цацки своим самкам.
simsurfs
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:13

  simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.

Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25

Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25

LutsMan, а можно хоть пару фактов, про окупаемость ну хотя-бы лет за 5-7?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:49

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:58

  LutsMan написав:
  simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.

Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.

Прошу. Можете не благодарить.
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:08

  BIGor написав:
  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:

А там ненужно быть экспертом, чтобы знать долговечность полупроводников. Тем более которых постоянно облучают. Смартфоны через сколько полностью накрываются? А в панелях есть еще и такая штука как потускнение поверхности из-за внешнего воздействия, которое влияет на кпд. А если выпадет град диаметром больше 50-ти копеек, то панель навернется еще быстрее. Или доброжелатель каменюкой огреет. Про перепад температур в зимнюю пору и разнородность материалов, дельное удлинение рассказывать?
p_a_l
 
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