З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Суб 03 лис, 2018 17:33

p_a_l написав: Прошу. Можете не благодарить.

https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ Прошу. Можете не благодарить.

Благодарить действительно не за что. Видео совсем не по теме. Гелиоколлекторы и ветряки это не сюда. Речь про солнечные панели. У меня самого они в загородном домике стоят. Дед не хочу обидеть но баран в этой теме.. как можно ставить немецкие гелевые, совковые малосурьмянистые и китайские Ca/Ca кальциевые АКБ в оду кучу? Максимальный ток заряда в гелевых гибридных и сурмянистых 14,4В а Ca/Ca - 16+В. Вон у него потом и конроллер то сгорел ибо при недозаряде одних шел перезаряд других. Жалуеться что емкость не та .. конечно так как идет постоянные переток тока из одного типа АКБ в другой. Ca/Ca почти не имеет потерь на саморязряд а совковык АКБ наоборот имеют большой саморазряд.. вот они садятся и тянут ток с кальциевых..а при заряде первые до 14+ В заряжаются и не дают конроллеру нормально зарядить кальциевые АКБ.Дед не понимает что гелевые в основном тяговые АКБ и предназначены для отдачи небольшого тока долгое время а китайские кальциевые как и совковые АКБ стартерные - они отдают много тока за короткий промежуток времени...У меня стоит две Иста по 60А Са+ подбирал не то что одинаковые по технологии производства и емкости, но и партия одна и дата изготовления тоже разница в пару дней, работают более 5 лет прекрасно.. дедуган наверно просто не понимает фразы - глубина разряда. Я свой более 10 максимум 15% не сажу. То есть с 60А/ч трачу не более 12-15А в Ваттах это 14А*12В = 168Вт *2 АКБ= 300+Вт. Все потом на зарядку. Можно и больше если форс мажор конечно но не желательно.Кроме того у деда автономная система а если не ставить АКБ а ставить на прямую Фотопанель - гридинвертор - сеть - то затраты еще меньше.Пока что в квартиру не то что выгодна такая система но просто не убыточна но если поднимут цены на электроэнергию.. Это без "зеленого тарифы" просто 100Вт панель на балкон - грид-инвертор 300 Ват и тык его в розетку. 10-15кВт за декабрь (смотря по погоде) вам сэкономит. В марте больше..