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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2018 року понад 3 тис. сімей встановили сонячні електростанції.

Дивися повний текст З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5 рази більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29

Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет. Но пусть лучше в батареи, чем на цацки своим самкам.
simsurfs
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:13

  simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.

Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25

Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 14:25

LutsMan, а можно хоть пару фактов, про окупаемость ну хотя-бы лет за 5-7?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:49

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:58

  LutsMan написав:
  simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.

Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.

Прошу. Можете не благодарить.
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:08

  BIGor написав:
  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:

А там ненужно быть экспертом, чтобы знать долговечность полупроводников. Тем более которых постоянно облучают. Смартфоны через сколько полностью накрываются? А в панелях есть еще и такая штука как потускнение поверхности из-за внешнего воздействия, которое влияет на кпд. А если выпадет град диаметром больше 50-ти копеек, то панель навернется еще быстрее. Или доброжелатель каменюкой огреет. Про перепад температур в зимнюю пору и разнородность материалов, дельное удлинение рассказывать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:33

  p_a_l написав:Прошу. Можете не благодарить.
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ

Благодарить действительно не за что. Видео совсем не по теме. Гелиоколлекторы и ветряки это не сюда. Речь про солнечные панели. У меня самого они в загородном домике стоят. Дед не хочу обидеть но баран в этой теме.. как можно ставить немецкие гелевые, совковые малосурьмянистые и китайские Ca/Ca кальциевые АКБ в оду кучу? Максимальный ток заряда в гелевых гибридных и сурмянистых 14,4В а Ca/Ca - 16+В. Вон у него потом и конроллер то сгорел ибо при недозаряде одних шел перезаряд других. Жалуеться что емкость не та .. конечно так как идет постоянные переток тока из одного типа АКБ в другой. Ca/Ca почти не имеет потерь на саморязряд а совковык АКБ наоборот имеют большой саморазряд.. вот они садятся и тянут ток с кальциевых..а при заряде первые до 14+ В заряжаются и не дают конроллеру нормально зарядить кальциевые АКБ.
Дед не понимает что гелевые в основном тяговые АКБ и предназначены для отдачи небольшого тока долгое время а китайские кальциевые как и совковые АКБ стартерные - они отдают много тока за короткий промежуток времени...
У меня стоит две Иста по 60А Са+ подбирал не то что одинаковые по технологии производства и емкости, но и партия одна и дата изготовления тоже разница в пару дней, работают более 5 лет прекрасно.. дедуган наверно просто не понимает фразы - глубина разряда. Я свой более 10 максимум 15% не сажу. То есть с 60А/ч трачу не более 12-15А в Ваттах это 14А*12В = 168Вт *2 АКБ= 300+Вт. Все потом на зарядку. Можно и больше если форс мажор конечно но не желательно.
Кроме того у деда автономная система а если не ставить АКБ а ставить на прямую Фотопанель - гридинвертор - сеть - то затраты еще меньше.
Пока что в квартиру не то что выгодна такая система но просто не убыточна но если поднимут цены на электроэнергию.. Это без "зеленого тарифы" просто 100Вт панель на балкон - грид-инвертор 300 Ват и тык его в розетку. 10-15кВт за декабрь (смотря по погоде) вам сэкономит. В марте больше..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:22

  Джон написав:
  p_a_l написав:Прошу. Можете не благодарить.
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ

Благодарить действительно не за что. Видео совсем не по теме. Гелиоколлекторы и ветряки это не сюда. Речь про солнечные панели.

И там такие тоже имеются.
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p_a_l
 
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