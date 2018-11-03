З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.
Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов
А там ненужно быть экспертом, чтобы знать долговечность полупроводников. Тем более которых постоянно облучают. Смартфоны через сколько полностью накрываются? А в панелях есть еще и такая штука как потускнение поверхности из-за внешнего воздействия, которое влияет на кпд. А если выпадет град диаметром больше 50-ти копеек, то панель навернется еще быстрее. Или доброжелатель каменюкой огреет. Про перепад температур в зимнюю пору и разнородность материалов, дельное удлинение рассказывать?
astatempo написав:Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.
Ну уже около 800$ на Квт, причем цены постоянно падают. Ну и цена в 1.68 не будет в 2022-м будет более 3 грн, вот от этой цены и считайте. Хотя согласен, сейчас выгода еще сомнительная, но с 2023-го ставить будут все, так как будет дешевле чем из розетки.