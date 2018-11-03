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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:07

зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:31

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:34

  p_a_l написав:
  BIGor написав:
  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:

А там ненужно быть экспертом, чтобы знать долговечность полупроводников. Тем более которых постоянно облучают. Смартфоны через сколько полностью накрываются? А в панелях есть еще и такая штука как потускнение поверхности из-за внешнего воздействия, которое влияет на кпд. А если выпадет град диаметром больше 50-ти копеек, то панель навернется еще быстрее. Или доброжелатель каменюкой огреет. Про перепад температур в зимнюю пору и разнородность материалов, дельное удлинение рассказывать?

Бред пишешь, неужели тебя в гугле забанили? смотри пример http://www.kvazar.com/images/stories/pr ... -240_P.PDF
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:12

  astatempo написав:Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.


Ну уже около 800$ на Квт, причем цены постоянно падают. Ну и цена в 1.68 не будет в 2022-м будет более 3 грн, вот от этой цены и считайте. Хотя согласен, сейчас выгода еще сомнительная, но с 2023-го ставить будут все, так как будет дешевле чем из розетки.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:34

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  p_a_l написав:Когда отобьете, не забудьте оповестить нас.

Оповещаю уже отбил..Мне ЛЭП тащить к загородному домику раз в 100+ дороже стоимости моей СЭС было изначально)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:00

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  BIGor написав:Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.
С казачками это у вас что больная тема? Причем тут они? Возьмите стоимость покупки кВт/часа по Зеленому тарифу - 0.18евро или * 32 = 5,76 грн. Это ОФИЦИАЛЬНАЯ на уровне закона цена ПОКУПКИ. Где вы тут "казачков" нашли?? А в платежке цена приходит 1,7 грн за 1кВт.. 5,76- 1,7 = 4,06 грн дороже она чем мы платим. Кто же покрывает разницу в цене? Вот вам адепт секты "казачков" ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ по тарифам Энергоатома
http://www.energoatom.kiev.ua/files/fil ... a_sayt.pdf
Как видим сейчас 0,55 грн кВт а в 2019 планируют 0,71 грн за кВт.
Разницу понимаете в цене?? 5,76 грн и 0,55 грн . Так что бред про "дешевую" энергию от СЭС несете как раз ВЫ. Никакой выгоды в масштабе страны она не дает. У керманычей что то не то с головой или не знаю.. но в экономическом плане экономике Украины нужна ДЕШЕВАЯ энергетика а не Зеленая. Украина то ли по глупости то ли хз почему подписала Парижский протокол, это значит, что за выбросы СО2 мы ПЛАТИМ сборы около 2 цента за 1 кг сожженного угля. А это в зависимости от КПД котла на ТЭС около 4кВт. То есть в КАЖДОМ киловатте от ТЭС мы имеем 0,02/4 и * 32 = 16 копеек которые мы платим кому то там ТОЛЬКО за подписание Парижского протокола.. разорвите его и цену на электронергию можно понизить до 1,55 грн/кВт.
Когда про интересы страны думать начнут а не про фигню всякую..экология, зеленое дерьмо и прочее..Так что чем больше СЭС тем дороже для нас энергия -- и вообще что бы вам в безветренную морозную Новогоднюю ночь на электроэнергии от СЭС и ВЭС провести))... "юмор"
Джон
 
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