З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Суб 03 лис, 2018 23:12

astatempo написав: Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.



Ну уже около 800$ на Квт, причем цены постоянно падают. Ну и цена в 1.68 не будет в 2022-м будет более 3 грн, вот от этой цены и считайте. Хотя согласен, сейчас выгода еще сомнительная, но с 2023-го ставить будут все, так как будет дешевле чем из розетки.

