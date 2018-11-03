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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:07

зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:31

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:34

  p_a_l написав:
  BIGor написав:
  astatempo написав:У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.

Засланные казачки всегда удивляют, вот это уровень икспердов :mrgreen:

А там ненужно быть экспертом, чтобы знать долговечность полупроводников. Тем более которых постоянно облучают. Смартфоны через сколько полностью накрываются? А в панелях есть еще и такая штука как потускнение поверхности из-за внешнего воздействия, которое влияет на кпд. А если выпадет град диаметром больше 50-ти копеек, то панель навернется еще быстрее. Или доброжелатель каменюкой огреет. Про перепад температур в зимнюю пору и разнородность материалов, дельное удлинение рассказывать?

Бред пишешь, неужели тебя в гугле забанили? смотри пример http://www.kvazar.com/images/stories/pr ... -240_P.PDF
Гарантия на 25 лет >= 80%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 23:12

  astatempo написав:Один килловат = $1000 вложенного капитала? Пусть по бедному, потребляемая пиковая мощность частного дома 10 КВт. То есть в одно домохозяйство нужно вложить 280000 грн. К энергосети подключаться все равно придется, поэтому всю эту сумму пускаем на оплату э/энергии. С учетом ставки дисконтирования 18% это около 100 лет при нынешних тарифах. А с учётом техобслуживания и ремонта? У них срок службы, наверное, лет 20 от силы.


Ну уже около 800$ на Квт, причем цены постоянно падают. Ну и цена в 1.68 не будет в 2022-м будет более 3 грн, вот от этой цены и считайте. Хотя согласен, сейчас выгода еще сомнительная, но с 2023-го ставить будут все, так как будет дешевле чем из розетки.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:34

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  p_a_l написав:Когда отобьете, не забудьте оповестить нас.

Оповещаю уже отбил..Мне ЛЭП тащить к загородному домику раз в 100+ дороже стоимости моей СЭС было изначально)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 01:00

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  BIGor написав:Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.
С казачками это у вас что больная тема? Причем тут они? Возьмите стоимость покупки кВт/часа по Зеленому тарифу - 0.18евро или * 32 = 5,76 грн. Это ОФИЦИАЛЬНАЯ на уровне закона цена ПОКУПКИ. Где вы тут "казачков" нашли?? А в платежке цена приходит 1,7 грн за 1кВт.. 5,76- 1,7 = 4,06 грн дороже она чем мы платим. Кто же покрывает разницу в цене? Вот вам адепт секты "казачков" ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ по тарифам Энергоатома
http://www.energoatom.kiev.ua/files/fil ... a_sayt.pdf
Как видим сейчас 0,55 грн кВт а в 2019 планируют 0,71 грн за кВт.
Разницу понимаете в цене?? 5,76 грн и 0,55 грн . Так что бред про "дешевую" энергию от СЭС несете как раз ВЫ. Никакой выгоды в масштабе страны она не дает. У керманычей что то не то с головой или не знаю.. но в экономическом плане экономике Украины нужна ДЕШЕВАЯ энергетика а не Зеленая. Украина то ли по глупости то ли хз почему подписала Парижский протокол, это значит, что за выбросы СО2 мы ПЛАТИМ сборы около 2 цента за 1 кг сожженного угля. А это в зависимости от КПД котла на ТЭС около 4кВт. То есть в КАЖДОМ киловатте от ТЭС мы имеем 0,02/4 и * 32 = 16 копеек которые мы платим кому то там ТОЛЬКО за подписание Парижского протокола.. разорвите его и цену на электронергию можно понизить до 1,55 грн/кВт.
Когда про интересы страны думать начнут а не про фигню всякую..экология, зеленое дерьмо и прочее..Так что чем больше СЭС тем дороже для нас энергия -- и вообще что бы вам в безветренную морозную Новогоднюю ночь на электроэнергии от СЭС и ВЭС провести))... "юмор"
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 03:41

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

PS Настоящая возобновляемая энергетика что нужна Украине это ГЭС..стоимость 1кВт около 0,38 грн не 5,7 как у солнечной а 0,38..а еще мощности ГЭС работают и днем и ночью, есть или нет ветер и тучи..И еще срок службы ГЭС 100 лет, а солнечной панели 18-20 лет. То есть мы потратили одинаково денег и построили одинаковые мощности одна СЭС другая ГЭС.. НО аднАка)) СЭС ночью не работает.. от такая засада). А еще почти не работает зимой в снегопады и дожди..вот он полярный зверек.. а ГЭС работает. И в 5,7 грн/0,38 = в 15 раз энергия дешевле. И вот прошло 20 лет и мы СЭС выкинули на помойку а ГЭС далее работает..еще так лет 80+)).
И да в Украине освоено не более 50-60% потенциала рек.. то есть строить есть еще где. То есть СЭС имеет место быть - на крыге дачного туалета или в автономной энергосети. Кстати с 2019 года Энергорынок переходит на свободные тарифы.. что будет с СЭС?
Да они как только отменят обязаловку по скупке этой энергии по фиксированному тарифу тут же обанкротятся..и останутся только на крышах дачных сортиров)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:17

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

В бедных ресурсами странах, на подобии Европы, солнечные панели намного выгоднее, т.к. позволяют сэкономить намного больше денег, за счёт того, что на электричество из розетки там космические тарифы.
Если, например, стоимость 1 киловата от солнечной батареи будет 3 гривны, то в стране, где электричество из розетки стоит 2 гривны, она будет убыточна, а там где электричество из розетки стоит 9 гривен, она будет супервыгодна
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:05

  BIGor написав:Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.

Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии. Для того что-бы сбалансировать спрос и потребление э/э необходимо в эти часы останавливавать производство э/э на тэс, аэс, гэс... Но быстро возобновить производство э/э (маневрирование) возможно только на тэс и иногда на гэс и гаэс. Уже были официальные заявления о том что рост установки солнечных панелей увеличивает выработку э/э тэс (самая грязная э/э) вытесняя аэс(в Германии их вообще закрыли, правда по другим причинам) . Для решения этой проблемы необходимо создание аккумуляторных парков, которые будут накапливать э/э днем и отдавать вечером.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:12

Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек. Вы смотрите в платежки, хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.
АЭС - это десятки миллиардов долларов нужно вложить за десяток лет - и потом еще вкладывать весь срок службы миллиарды. Где дешевизна АЭС? Но домохозяйки смотрят в платёжку и начинают что-то кукарекать про финансы :mrgreen:
BIGor
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