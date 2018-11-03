З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 01:00

BIGor написав: Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики. Бред пишете, зеленая энергетика в итоге выходит самая дешевая и чистая. Только стране-бензоколонке это не выгодно, поэтому в методах засланных казачков только зрада по поводу зеленой энергетики.

С казачками это у вас что больная тема? Причем тут они? Возьмите стоимость покупки кВт/часа по Зеленому тарифу - 0.18евро или * 32 = 5,76 грн. Это ОФИЦИАЛЬНАЯ на уровне закона цена ПОКУПКИ. Где вы тут "казачков" нашли?? А в платежке цена приходит 1,7 грн за 1кВт.. 5,76- 1,7 = 4,06 грн дороже она чем мы платим. Кто же покрывает разницу в цене? Вот вам адепт секты "казачков" ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ по тарифам ЭнергоатомаКак видим сейчас 0,55 грн кВт а в 2019 планируют 0,71 грн за кВт.Разницу понимаете в цене?? 5,76 грн и 0,55 грн . Так что бред про "дешевую" энергию от СЭС несете как раз ВЫ. Никакой выгоды в масштабе страны она не дает. У керманычей что то не то с головой или не знаю.. но в экономическом плане экономике Украины нужна ДЕШЕВАЯ энергетика а не Зеленая. Украина то ли по глупости то ли хз почему подписала Парижский протокол, это значит, что за выбросы СО2 мы ПЛАТИМ сборы около 2 цента за 1 кг сожженного угля. А это в зависимости от КПД котла на ТЭС около 4кВт. То есть в КАЖДОМ киловатте от ТЭС мы имеем 0,02/4 и * 32 = 16 копеек которые мы платим кому то там ТОЛЬКО за подписание Парижского протокола.. разорвите его и цену на электронергию можно понизить до 1,55 грн/кВт.Когда про интересы страны думать начнут а не про фигню всякую..экология, зеленое дерьмо и прочее..Так что чем больше СЭС тем дороже для нас энергия -- и вообще что бы вам в безветренную морозную Новогоднюю ночь на электроэнергии от СЭС и ВЭС провести))... "юмор"