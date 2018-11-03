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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25

  Джон написав:... Кстати с 2019 года Энергорынок переходит на свободные тарифы.. что будет с СЭС?
Да они как только отменят обязаловку по скупке этой энергии по фиксированному тарифу тут же обанкротятся..и останутся только на крышах дачных сортиров)).

Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу. Причина - на зеленую энергетику давали кредиты иностранные банку, а отдавать долги нужно. Единственное отличие, от текущей ситуации, новые станции заставят прогнозировать свою выработку и будут через определенное время штрафовать если прогноз с фактом не совпадет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:34

  safonovstanislav написав:В бедных ресурсами странах, на подобии Европы, солнечные панели намного выгоднее, т.к. позволяют сэкономить намного больше денег, за счёт того, что на электричество из розетки там космические тарифы.
Если, например, стоимость 1 киловата от солнечной батареи будет 3 гривны, то в стране, где электричество из розетки стоит 2 гривны, она будет убыточна, а там где электричество из розетки стоит 9 гривен, она будет супервыгодна

В ЕС электроэнергия для домохозяйств самая дорогая. И после проведения у нас реформы стоимость электроэнергии для населения подымется до 3 гривен минимум (если нкрэкп не будет вручную регулировать рынок). Причина - промышленность работает ровным графиком круглые сутки и потребление очень легко прогнозируется. Население точно спрогнозировать невозможно, что потребует дополнительные затраты. Поэтому устанавливайте многозонные приборы учета, в будущем отобъют себя однозначно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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