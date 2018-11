З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 13:33

cannabis_ua написав: Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии. Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии.



Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$. Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda