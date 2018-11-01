З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек. Вы смотрите в платежки, хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят. АЭС - это десятки миллиардов долларов нужно вложить за десяток лет - и потом еще вкладывать весь срок службы миллиарды. Где дешевизна АЭС? Но домохозяйки смотрят в платёжку и начинают что-то кукарекать про финансы
Джон написав:... Кстати с 2019 года Энергорынок переходит на свободные тарифы.. что будет с СЭС? Да они как только отменят обязаловку по скупке этой энергии по фиксированному тарифу тут же обанкротятся..и останутся только на крышах дачных сортиров)).
Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу. Причина - на зеленую энергетику давали кредиты иностранные банку, а отдавать долги нужно. Единственное отличие, от текущей ситуации, новые станции заставят прогнозировать свою выработку и будут через определенное время штрафовать если прогноз с фактом не совпадет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
safonovstanislav написав:В бедных ресурсами странах, на подобии Европы, солнечные панели намного выгоднее, т.к. позволяют сэкономить намного больше денег, за счёт того, что на электричество из розетки там космические тарифы. Если, например, стоимость 1 киловата от солнечной батареи будет 3 гривны, то в стране, где электричество из розетки стоит 2 гривны, она будет убыточна, а там где электричество из розетки стоит 9 гривен, она будет супервыгодна
В ЕС электроэнергия для домохозяйств самая дорогая. И после проведения у нас реформы стоимость электроэнергии для населения подымется до 3 гривен минимум (если нкрэкп не будет вручную регулировать рынок). Причина - промышленность работает ровным графиком круглые сутки и потребление очень легко прогнозируется. Население точно спрогнозировать невозможно, что потребует дополнительные затраты. Поэтому устанавливайте многозонные приборы учета, в будущем отобъют себя однозначно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.
Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.
Этот бред никакими расчетами не подтвердить)) Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?! Думают, что электроэнергия через 5-10лет будет стоить все те же 1.68 грн. А на шаг дальше подумать -не судьба.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
cannabis_ua написав:Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии.
Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$.
Мне кто то может сказать цену установки под ключ со всеми аккумуляторами и тд и тп примочками и конечно монтажем? Приблизительное потребление в месяц 150-200 Квт
И от этой цены будем плясать.
А то мне как то давным давно предлагали приобрести электробритву за 800 грн, когда я пользовался одноразовыми BIG. Тогда за 800 грн я мог купить 1000 одноразовых бритв, хватило бы на очень долго, что сомнительно с электробритвой.
SMOKE написав:Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?!
Он растет, но при определенных климатических условиях. Но мы живем не в "определенных" странах а в Украине. Кроме того "зеленая энергетика" это не только СЭС или ВИЭ.. это и ГЭС и ГеоТЭС, В исландии например почти 90% энергетики Зеленые.. только вот "зеленая" там электроэнергия от геотермальных станций..а это совсем иной расклад чем СЭС. На ГеоТЭС можно создавать энергосеть страны так как она не зависит от смены климата и сезона года.. а на СЭС и ВЭС нельзя.Так что прежде чем что то утверждать стоить вспомнить "мелкие детали".
cannabis_ua написав:Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии.
Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$.
Ну и где они - эти аккумуляторные парки? В Германии есть. p.s. Я же не пишу что решения нет. Я говорю о проблеме, которая возникла сейчас. А сейчас отключают атомные блоки, а вместо них подымают грязные ТЭС. И ни одного аккумуляторного парка.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Ну и где они - эти аккумуляторные парки? В Германии есть. p.s. Я же не пишу что решения нет. Я говорю о проблеме, которая возникла сейчас. А сейчас отключают атомные блоки, а вместо них подымают грязные ТЭС. И ни одного аккумуляторного парка.
В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.
Аукционы касаются новых игроков на рынке э/э. Для всех, кто уже работает, государство ничего менять не будет. Это вам не пацанов в подворотне кинуть. На зеленую энергетику дают деньги Всемирный банк, ЕБРР... - это суровые пацаны, можно и полномочий лишится. Гос. гарантии - это не пустой звук. При нарушении тебе в мире никто доверять не будет. p.s. Объясняю, что такое аукционы. Сейчас каждый инвестор СЭС договаривается с НКРЭКП о тарифе с которым она выходит на рынок и по этому тарифу работает пока себя не окупит (эти тарифы с каждым годом снижаются, но есть претензия что недостаточно быстро, поэтому и ходят слухи о аукционах, которые пока никто не внедрил). В ЕС инвесторы торгуются с регулятором, тот инвестор который предложил самый низкий тариф и выходит на рынок. Рынок э/э - это когда ты предлагаешь свою цену за электроэнергию покупателю (а не НКРЭКП) в разрезе года, месяца, дня, часа (а не пока не окупит)...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.