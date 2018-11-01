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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:12

Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек. Вы смотрите в платежки, хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.
АЭС - это десятки миллиардов долларов нужно вложить за десяток лет - и потом еще вкладывать весь срок службы миллиарды. Где дешевизна АЭС? Но домохозяйки смотрят в платёжку и начинают что-то кукарекать про финансы :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:25

  Джон написав:... Кстати с 2019 года Энергорынок переходит на свободные тарифы.. что будет с СЭС?
Да они как только отменят обязаловку по скупке этой энергии по фиксированному тарифу тут же обанкротятся..и останутся только на крышах дачных сортиров)).

Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу. Причина - на зеленую энергетику давали кредиты иностранные банку, а отдавать долги нужно. Единственное отличие, от текущей ситуации, новые станции заставят прогнозировать свою выработку и будут через определенное время штрафовать если прогноз с фактом не совпадет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:34

  safonovstanislav написав:В бедных ресурсами странах, на подобии Европы, солнечные панели намного выгоднее, т.к. позволяют сэкономить намного больше денег, за счёт того, что на электричество из розетки там космические тарифы.
Если, например, стоимость 1 киловата от солнечной батареи будет 3 гривны, то в стране, где электричество из розетки стоит 2 гривны, она будет убыточна, а там где электричество из розетки стоит 9 гривен, она будет супервыгодна

В ЕС электроэнергия для домохозяйств самая дорогая. И после проведения у нас реформы стоимость электроэнергии для населения подымется до 3 гривен минимум (если нкрэкп не будет вручную регулировать рынок). Причина - промышленность работает ровным графиком круглые сутки и потребление очень легко прогнозируется. Население точно спрогнозировать невозможно, что потребует дополнительные затраты. Поэтому устанавливайте многозонные приборы учета, в будущем отобъют себя однозначно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:00

  LutsMan написав:
  simsurfs написав:Бестолковое вложение денег в малоэффективную технологию, с окупаемостью 50+ лет.

Можно детальнее про окупаемость 50 лет ? С Вашими расчётами, желательно.

Этот бред никакими расчетами не подтвердить)) Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?! Думают, что электроэнергия через 5-10лет будет стоить все те же 1.68 грн. А на шаг дальше подумать -не судьба.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:33

  cannabis_ua написав:Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии.


Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:37

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Мне кто то может сказать цену установки под ключ со всеми аккумуляторами и тд и тп примочками и конечно монтажем? Приблизительное потребление в месяц 150-200 Квт

И от этой цены будем плясать.

А то мне как то давным давно предлагали приобрести электробритву за 800 грн, когда я пользовался одноразовыми BIG. Тогда за 800 грн я мог купить 1000 одноразовых бритв, хватило бы на очень долго, что сомнительно с электробритвой.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:41

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  BIGor написав:Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек.

Конечно..за домохозяек не стоит прятаться.. я вам привел конкретно цифры и факты не домохозяйств а гос-учереждений. Например заседание Энергоатома ссылка была..

  BIGor написав:хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС.

А вы что покупаете по себестоимости? )) Отпускная цена ГЭС 0,30+ грн, АЭС - 0,50+ грн, ТЭС - около 2 грн, а СЭС/ВЭС по 5-7+ грн..

  BIGor написав:СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.

Цифры в студию плиз-- или вы балабол. Я Вам конкретно привел цифры чего ожидаю и от Вас.
  cannabis_ua написав:Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу

Спорный вопрос .. государство у нас хозяин своих гарантий), как дало так и забрать может). Вот вам "первые ласточки" на эту тему https://delo.ua/business/aukciony-vmesto-zelenyh-tarifov-kak-hotjat-udeshevit-solnechnyj-340154/
Аукционы вместо "зеленых" тарифов...
  SMOKE написав:Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?!
Он растет, но при определенных климатических условиях. Но мы живем не в "определенных" странах а в Украине. Кроме того "зеленая энергетика" это не только СЭС или ВИЭ.. это и ГЭС и ГеоТЭС, В исландии например почти 90% энергетики Зеленые.. только вот "зеленая" там электроэнергия от геотермальных станций..а это совсем иной расклад чем СЭС. На ГеоТЭС можно создавать энергосеть страны так как она не зависит от смены климата и сезона года.. а на СЭС и ВЭС нельзя.Так что прежде чем что то утверждать стоить вспомнить "мелкие детали".
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:02

  AlifeSoft написав:
  cannabis_ua написав:Энергия действительно чистая, хоть пока и не дешевая. Но есть одна проблема именно в нашей стране. Дело в том что эту энергию можно добывать только в опрелеленные часы дня, где обычно (исключая очень жаркие дни лета) не самое высокое потребление электроэнергии.


Аккумуляторы. Литий-титанатные стоят около 500$(пока) за Квт.ч но служат 50 лет, не боятся ни жары ни холода, в нормальном режиме до -30С, способны как-то работать до -50С, нормальный режим до +85С, теоретический +300С. Так что буффер на 12 часов будет стоить 6 тыс$. С 2025-27-го 1.8 тыс$.

Ну и где они - эти аккумуляторные парки? В Германии есть.
p.s.
Я же не пишу что решения нет. Я говорю о проблеме, которая возникла сейчас. А сейчас отключают атомные блоки, а вместо них подымают грязные ТЭС. И ни одного аккумуляторного парка.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:13

  cannabis_ua написав:Ну и где они - эти аккумуляторные парки? В Германии есть.
p.s.
Я же не пишу что решения нет. Я говорю о проблеме, которая возникла сейчас. А сейчас отключают атомные блоки, а вместо них подымают грязные ТЭС. И ни одного аккумуляторного парка.


В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.

Для промышленности 25 копеек 1Квт.ч ночью 180 копеек днем. А так как мы идем в Европу то тарифы для промышленности и населения скоро сравняются.
https://dtek-kem.com.ua/ru/ee-company/tarifi
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:17

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу

Спорный вопрос .. государство у нас хозяин своих гарантий), как дало так и забрать может). Вот вам "первые ласточки" на эту тему https://delo.ua/business/aukciony-vmesto-zelenyh-tarifov-kak-hotjat-udeshevit-solnechnyj-340154/
Аукционы вместо "зеленых" тарифов...

Аукционы касаются новых игроков на рынке э/э. Для всех, кто уже работает, государство ничего менять не будет. Это вам не пацанов в подворотне кинуть. На зеленую энергетику дают деньги Всемирный банк, ЕБРР... - это суровые пацаны, можно и полномочий лишится.
Гос. гарантии - это не пустой звук. При нарушении тебе в мире никто доверять не будет.
p.s.
Объясняю, что такое аукционы. Сейчас каждый инвестор СЭС договаривается с НКРЭКП о тарифе с которым она выходит на рынок и по этому тарифу работает пока себя не окупит (эти тарифы с каждым годом снижаются, но есть претензия что недостаточно быстро, поэтому и ходят слухи о аукционах, которые пока никто не внедрил). В ЕС инвесторы торгуются с регулятором, тот инвестор который предложил самый низкий тариф и выходит на рынок. Рынок э/э - это когда ты предлагаешь свою цену за электроэнергию покупателю (а не НКРЭКП) в разрезе года, месяца, дня, часа (а не пока не окупит)...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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