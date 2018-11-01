З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 15:41

BIGor написав: Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек. Джон тут финансовый форум, а не форум домохозяек.

BIGor написав: хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. хотя должны были посчитать себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС.

BIGor написав: СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.

cannabis_ua написав: Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу Ничего с СЭС не произойдет. Есть такое понятие, как государственные гаранти - рынок э/э не будет цеплять зеленую энергетику, они будут продолжать работать по тарифу

SMOKE написав: Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?! Вот почему люди думают, что они умнее цивилизованных стран, где процент зелёной энергии неуклонно растет?!

Конечно..за домохозяек не стоит прятаться.. я вам привел конкретно цифры и факты не домохозяйств а гос-учереждений. Например заседание Энергоатома ссылка была..А вы что покупаете по себестоимости? )) Отпускная цена ГЭС 0,30+ грн, АЭС - 0,50+ грн, ТЭС - около 2 грн, а СЭС/ВЭС по 5-7+ грн..Цифры в студию плиз-- или вы балабол. Я Вам конкретно привел цифры чего ожидаю и от Вас.Спорный вопрос .. государство у нас хозяин своих гарантий), как дало так и забрать может). Вот вам "первые ласточки" на эту темуАукционы вместо "зеленых" тарифов...Он растет, но при определенных климатических условиях. Но мы живем не в "определенных" странах а в Украине. Кроме того "зеленая энергетика" это не только СЭС или ВИЭ.. это и ГЭС и ГеоТЭС, В исландии например почти 90% энергетики Зеленые.. только вот "зеленая" там электроэнергия от геотермальных станций..а это совсем иной расклад чем СЭС. На ГеоТЭС можно создавать энергосеть страны так как она не зависит от смены климата и сезона года.. а на СЭС и ВЭС нельзя.Так что прежде чем что то утверждать стоить вспомнить "мелкие детали".