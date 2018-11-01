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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:20

  AlifeSoft написав:В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.

Для промышленности 25 копеек 1Квт.ч ночью 180 копеек днем. А так как мы идем в Европу то тарифы для промышленности и населения скоро сравняются.
https://dtek-kem.com.ua/ru/ee-company/tarifi

Вы не читали мои сообщения сверху.
Цены не только сравняются (сейчас цена за э/э даже для промышленности около 2 грн http://www.nerc.gov.ua/?id=34869), они превысят цены для промышленности (будут свыше 3 грн).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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