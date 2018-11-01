З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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AlifeSoft написав:В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.
Вы не читали мои сообщения сверху. Цены не только сравняются (сейчас цена за э/э даже для промышленности около 2 грн http://www.nerc.gov.ua/?id=34869), они превысят цены для промышленности (будут свыше 3 грн).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.