З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 18:55

Джон написав: Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)). Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).



Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.



В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%. Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda