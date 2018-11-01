|
|
|
З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:36
AlifeSoft написав:
До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем
Вот тогда к 2030 году и поднимете этот вопрос. Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
cannabis_ua написав:
Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:55
Джон написав:
Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.
В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|1228
|
|
|1
|45
|
|
|1
|61
|
Суб 03 лис, 2018 20:49
Cler
|