З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 20:11

BIGor написав: Джон Ты как домохозяйка Джон Ты как домохозяйка

BIGor написав: то бы считать отпускную цену за себестоимость? то бы считать отпускную цену за себестоимость?

BIGor написав: себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят. себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.

Цифр нет хамство есть. В общем по сути ответить тебе нечего. Кроме перевирания моих слов.Как я и говорил если ты не приведешь подтверждение..как видим ни одной цифры нет - имя твое БАЛАБОЛ.На сем и откланяюсь с треплом который аргументы заменяет хамством и пеной из рта говорить мне не о чем. Пака пака.....PS Для тех кто в танке... придите и купите в АШАНе что то по себестоимости)).Она не какого отношения к нам не имеет. От слова ВООБЩЕ.Себестоимость если так примерно 1Вт не кВт а ВАТТ солнечной панели около 1 доллар..Стоимость тогда 1кВт 1000 уе стоимость сравнимая с блоком АЭС типа ВВЭР1000 МВТ по мощности -- 1мВт = 1000 кВт (1000 уе за один) = 1 млн уе а в блоке АЭС 1000 мВт то есть что бы построить аналогичную по мощности СЭС надо потратить 1 МИЛЛИАРД долларов.. Вот вам и себестоимость.. только реакторы типа ВВЭР 1000 работают 50 лет +25 продолжить можно, а панели на помойку выкинете через 20 лет. Кстати сам блок стоит тоже под миллиард уе.. а если строить на местах например ХАЭС то еще дешевле..После АЭС мы получим ЯО довольно ценное сырье если его перерабатывать то можно получить для той же медицины, космоса электронной промышленности дорогие изотопы тот же тритий до 0,5 килограмма в год а стоит он от 30 миллионов уе за 1 кг - а с СЭС кучу хлама..Сами отходы в перспективе можно переработать в МОКС топливо и запустить по второму кругу..Как видим себестоимость СЭС и АЭС равны но только АЭС работает 75+ и более лет и если с умом перерабатывать отходы то дает дополнительную прибыль а СЭС ничего не дает. И самое главное - АЭС это всепогодный и СТАБИЛЬНЫЙ ист очник генерации -- все ликбез закончен если не помогло я не виноват.Остальные репетиторские только за оплату))