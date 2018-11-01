З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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AlifeSoft написав:До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем
Вот тогда к 2030 году и поднимете этот вопрос. Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
Джон написав:Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.
В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%.
Цифр нет хамство есть. В общем по сути ответить тебе нечего. Кроме перевирания моих слов.
BIGor написав:то бы считать отпускную цену за себестоимость?
Как я и говорил если ты не приведешь подтверждение..
BIGor написав:себестоимость ел. енергии от ТЕЦ, АЕС и СЕС. СЕС сейчас выигрывает по всем параметрам - поэтому их строят.
как видим ни одной цифры нет - имя твое БАЛАБОЛ. На сем и откланяюсь с треплом который аргументы заменяет хамством и пеной из рта говорить мне не о чем. Пака пака.. ... PS Для тех кто в танке... придите и купите в АШАНе что то по себестоимости)). Она не какого отношения к нам не имеет. От слова ВООБЩЕ. Себестоимость если так примерно 1Вт не кВт а ВАТТ солнечной панели около 1 доллар.. Стоимость тогда 1кВт 1000 уе стоимость сравнимая с блоком АЭС типа ВВЭР1000 МВТ по мощности -- 1мВт = 1000 кВт (1000 уе за один) = 1 млн уе а в блоке АЭС 1000 мВт то есть что бы построить аналогичную по мощности СЭС надо потратить 1 МИЛЛИАРД долларов.. Вот вам и себестоимость.. только реакторы типа ВВЭР 1000 работают 50 лет +25 продолжить можно, а панели на помойку выкинете через 20 лет. Кстати сам блок стоит тоже под миллиард уе.. а если строить на местах например ХАЭС то еще дешевле.. После АЭС мы получим ЯО довольно ценное сырье если его перерабатывать то можно получить для той же медицины, космоса электронной промышленности дорогие изотопы тот же тритий до 0,5 килограмма в год а стоит он от 30 миллионов уе за 1 кг - а с СЭС кучу хлама..Сами отходы в перспективе можно переработать в МОКС топливо и запустить по второму кругу.. Как видим себестоимость СЭС и АЭС равны но только АЭС работает 75+ и более лет и если с умом перерабатывать отходы то дает дополнительную прибыль а СЭС ничего не дает. И самое главное - АЭС это всепогодный и СТАБИЛЬНЫЙ ист очник генерации -- все ликбез закончен если не помогло я не виноват. Остальные репетиторские только за оплату))
Востаннє редагувалось Джон в Нед 04 лис, 2018 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек, но при этом почти не учитываются глобальные капиталовложения в которые в Украине почти никто не вкладывает. А, учитывая наших хозяйственников (если посмотреть на проблемы с обычными жилыми многоэтажками), через 10 лет получим новый Чернобыль за который никто отвечать не будет.
Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
Нет страны нет и гарантий. Дефолт - гарантий тоже нет. Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
AlifeSoft написав:Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек
Но график относиться к Финляндии а не Украине.. Я привел человеку данные с Энергоатома и статистики, а вы картинку из Финляндии..хм..
AlifeSoft написав:А, учитывая наших хозяйственников
Это не вопрос энергетики..это вопрос кадров да если идиотов ставить руководить то ..
AlifeSoft написав:через 10 лет получим новый Чернобыль
думаю пинки под зад от МАГАТЭ все же не надут чинушам нашим так провороваться..
AlifeSoft написав:Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
Пока что никакого могильника нет.. нельзя обвинять целую отрасль в том что она не совершила.) Вы прямо как путин - не оккупируем Крым тогда там будет база НАТО)).. Кроме того я говорил про еще более дешевую энергию ГЭС с ее 0,38 коп/кВт чем она Вас не устраивает?
cannabis_ua написав:Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...