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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:36

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  AlifeSoft написав:До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем

Вот тогда к 2030 году и поднимете этот вопрос. Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
  cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:53

Джон Ты как домохозяйка, ну каким надо быть "умным", что бы считать отпускную цену за себестоимость? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:55

  Джон написав:Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).


Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.

В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:21

  Джон написав:
  BIGor написав:то бы считать отпускную цену за себестоимость?

Как я и говорил если ты не приведешь подтверждение..


Можете посмотреть вот этот график:
Зображення

Из статьи:
http://energybc.ca/cache/nuclear/nuclea ... inf02.html

Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек, но при этом почти не учитываются глобальные капиталовложения в которые в Украине почти никто не вкладывает. А, учитывая наших хозяйственников (если посмотреть на проблемы с обычными жилыми многоэтажками), через 10 лет получим новый Чернобыль за который никто отвечать не будет.

Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:29

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..

Нет страны нет и гарантий.
Дефолт - гарантий тоже нет.
Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:45

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  AlifeSoft написав:Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек

Но график относиться к Финляндии а не Украине..
Я привел человеку данные с Энергоатома и статистики, а вы картинку из Финляндии..хм..


  AlifeSoft написав:А, учитывая наших хозяйственников

Это не вопрос энергетики..это вопрос кадров да если идиотов ставить руководить то ..
  AlifeSoft написав:через 10 лет получим новый Чернобыль
думаю пинки под зад от МАГАТЭ все же не надут чинушам нашим так провороваться..
  AlifeSoft написав:Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
Пока что никакого могильника нет.. нельзя обвинять целую отрасль в том что она не совершила.) Вы прямо как путин - не оккупируем Крым тогда там будет база НАТО))..
Кроме того я говорил про еще более дешевую энергию ГЭС с ее 0,38 коп/кВт чем она Вас не устраивает?
  cannabis_ua написав:Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...

То то и оно..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:03

  Джон написав:Кроме того я говорил про еще более дешевую энергию ГЭС с ее 0,38 коп/кВт чем она Вас не устраивает?


Тем что количество украинцев нужно сокращать до 8 млн, тогда хватит электроэнергии с ГЭС. А расширять ГЭС некуда в отличие от солнечных и ветровых.

У ядерной высокие начальные капиталовложения и высокий риск при некомпетентности персонала.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 00:08

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  AlifeSoft написав:А расширять ГЭС некуда в отличие от солнечных и ветровых.

Есть сейчас порядка 55-60% от потенциала рек используют то есть на 30% увеличить можно. Сирота Ігор Григорович, Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" вам расскажет всю "правду жизни" с ГЭС))
..
  AlifeSoft написав:У ядерной высокие начальные капиталовложения
согласен но у нас есть уже две готовые площадки под два блока АЭС это на Хмельницкой АЭС..то есть два ВВЭР1000 или суммарно 2000 МВТ можно поставить.. на 75+ лет хватит а там видно будет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:13

  AlifeSoft написав:
В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.

Так это совсем иной вопрос. Вот когда будет дешевле грязи, тогда и говорить можно. А пока что вижу простое вбухивание бабла. Это все равно что сейчас заниматься майнингом.
p_a_l
 
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