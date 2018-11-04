З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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AlifeSoft написав:До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем
Вот тогда к 2030 году и поднимете этот вопрос. Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
Джон написав:Кстати запасы лития на планете Земля весьма ограниченны..к 2025 году его дефицит составит 26 тыс. тонн а сейчас мы добываем около 32,5 тыс. тонн.. ваши батарей строить будет не из чего)).
Запасы не ограничены, добыча пока не догоняет спрос, хотя выросла в несколько раз. Например тот же кадмий, один из основных компонентов батареи, добыча выросла в более чем 3 раза, потребность снизилась в 4 раза (заменили дешевым никелем), а все равно пока не хватает. А вообще запасов лития столько, что хватит на сотню миллионов лет.
В 1995-м только 3% лития шло на аккумуляторные батареи, сейчас около 40%.
Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек, но при этом почти не учитываются глобальные капиталовложения в которые в Украине почти никто не вкладывает. А, учитывая наших хозяйственников (если посмотреть на проблемы с обычными жилыми многоэтажками), через 10 лет получим новый Чернобыль за который никто отвечать не будет.
Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
cannabis_ua написав:Гос. гарантии - это не пустой звук.
Ну да расскажите это вкладчикам в совковые облигации и депозиты..
Нет страны нет и гарантий. Дефолт - гарантий тоже нет. Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
AlifeSoft написав:Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек
Но график относиться к Финляндии а не Украине.. Я привел человеку данные с Энергоатома и статистики, а вы картинку из Финляндии..хм..
AlifeSoft написав:А, учитывая наших хозяйственников
Это не вопрос энергетики..это вопрос кадров да если идиотов ставить руководить то ..
AlifeSoft написав:через 10 лет получим новый Чернобыль
думаю пинки под зад от МАГАТЭ все же не надут чинушам нашим так провороваться..
AlifeSoft написав:Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.
Пока что никакого могильника нет.. нельзя обвинять целую отрасль в том что она не совершила.) Вы прямо как путин - не оккупируем Крым тогда там будет база НАТО)).. Кроме того я говорил про еще более дешевую энергию ГЭС с ее 0,38 коп/кВт чем она Вас не устраивает?
cannabis_ua написав:Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...
AlifeSoft написав: В 2008 тоже считали светодиодные лампочки блажью. До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$. Вот там и начнется бурный рост аккумуляторных систем, причем домашних аккумуляторных систем.
Так это совсем иной вопрос. Вот когда будет дешевле грязи, тогда и говорить можно. А пока что вижу простое вбухивание бабла. Это все равно что сейчас заниматься майнингом.