З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

Додано: Нед 04 лис, 2018 20:45

AlifeSoft написав: Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек Как мы видим цена топлива в Квт всего 9 копеек

AlifeSoft написав: А, учитывая наших хозяйственников А, учитывая наших хозяйственников

AlifeSoft написав: через 10 лет получим новый Чернобыль через 10 лет получим новый Чернобыль

AlifeSoft написав: Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами. Так что за дешевую энергию придется заплатить проживанием на ядерном могильнике. За все нужно платить и это не всегда деньгами.

cannabis_ua написав: Пока ничего такого не наблюдалось. Пока... Пока ничего такого не наблюдалось. Пока...

Но график относиться к Финляндии а не Украине..Я привел человеку данные с Энергоатома и статистики, а вы картинку из Финляндии..хм..Это не вопрос энергетики..это вопрос кадров да если идиотов ставить руководить то ..думаю пинки под зад от МАГАТЭ все же не надут чинушам нашим так провороваться..Пока что никакого могильника нет.. нельзя обвинять целую отрасль в том что она не совершила.) Вы прямо как путин - не оккупируем Крым тогда там будет база НАТО))..Кроме того я говорил про еще более дешевую энергию ГЭС с ее 0,38 коп/кВт чем она Вас не устраивает?То то и оно..