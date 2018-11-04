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З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45

  Джон написав:согласен но у нас есть уже две готовые площадки под два блока АЭС это на Хмельницкой АЭС..то есть два ВВЭР1000 или суммарно 2000 МВТ можно поставить.. на 75+ лет хватит а там видно будет..

расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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