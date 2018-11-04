З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

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Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45
Джон написав:
согласен но у нас есть уже две готовые площадки под два блока АЭС это на Хмельницкой АЭС..то есть два ВВЭР1000 или суммарно 2000 МВТ можно поставить.. на 75+ лет хватит
а там видно будет..
расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
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