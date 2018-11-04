З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45
расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:20
Проектный срок эксплуатации советских блоков АЭС - 30 лет, а там продлевают на 5-10 лет (как сторгуются)
Правда, при вступлении в Евросоюз могут потребовать закрыть. Но это туманная даль.
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, flashgingo і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|