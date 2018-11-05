RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початку року сонячних панелей
в Україні стало в 2,5...

З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45

  Джон написав:согласен но у нас есть уже две готовые площадки под два блока АЭС это на Хмельницкой АЭС..то есть два ВВЭР1000 или суммарно 2000 МВТ можно поставить.. на 75+ лет хватит а там видно будет..

расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:20

Проектный срок эксплуатации советских блоков АЭС - 30 лет, а там продлевают на 5-10 лет (как сторгуются) :)
Правда, при вступлении в Евросоюз могут потребовать закрыть. Но это туманная даль.
demichh
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 09.12.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:14

  Cler написав:
  AlifeSoft написав:До 2030-го стоимость Квт.ч емкости на долговечной литиевой батарее упадет ниже 100$.

не факт - рост потребления приведёт к увеличению стоимости лития...


В капитализме это обычно наоборот, если ресурс не ограничен. Сперва рост потребления ведет к росту цены, рост цены ведет к росту добычи (и разработке дешевых технологий добычи) в сотню и более раз, что приводит к резкому снижению цены.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 30.10.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:31

Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...

  Cler написав:расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
нет я имел в виду не заменить ВСЮ генерацию АЭС на новые блоки а достроить только два на ХАЭС. При таком падении промышленности и бегстве населения из страны нет смысла наращивать генерацию..
  demichh написав:Проектный срок эксплуатации советских блоков АЭС - 30 лет,

Вы хотите что бы построили именно СОВЕТСКИЙ блок? Насколько я знаю строить (если вообще будут) то чехи, там у Росатома дочка есть..а ВВР1000 их уже имеют 50 лет с возможностью продления..
  demichh написав:Правда, при вступлении в Евросоюз

Он вам нужен? Мне нет.. мне хватит безвиза и желательно НАТО))Умные и богатые страны из ЕС уже ноги делают)) а не вступают в него..
  AlifeSoft написав:если ресурс не ограничен

А он как раз ограничен.. нет экзотические варианты добычи типа ядерного синтеза на ускорителе никто не отменял.. но вопрос цены)).
Джон
 
Повідомлень: 657
З нами з: 16.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки заробили на Україні зовнішні кредитори
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:05
7 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 22:03
kirsh
Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
R2 » П'ят 02 лис, 2018 18:26
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 18:19
Kripo
В Україні до кінця року може зникнути ще один банк
R2 » Пон 05 лис, 2018 13:41
2 65
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 14:33
papazina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13434)
05.11.2018 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.