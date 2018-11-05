расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45
расчётный срок службы блоков с реакторами ВВЭР-1000 составляет 50 лет, так что в период с 2030 по 2040 необходимо ввести в строй по крайней мере в три раза больше блоков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:20
Проектный срок эксплуатации советских блоков АЭС - 30 лет, а там продлевают на 5-10 лет (как сторгуются)
Правда, при вступлении в Евросоюз могут потребовать закрыть. Но это туманная даль.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:14
В капитализме это обычно наоборот, если ресурс не ограничен. Сперва рост потребления ведет к росту цены, рост цены ведет к росту добычи (и разработке дешевых технологий добычи) в сотню и более раз, что приводит к резкому снижению цены.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:31
Re: З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5...
нет я имел в виду не заменить ВСЮ генерацию АЭС на новые блоки а достроить только два на ХАЭС. При таком падении промышленности и бегстве населения из страны нет смысла наращивать генерацию..
Вы хотите что бы построили именно СОВЕТСКИЙ блок? Насколько я знаю строить (если вообще будут) то чехи, там у Росатома дочка есть..а ВВР1000 их уже имеют 50 лет с возможностью продления..
Он вам нужен? Мне нет.. мне хватит безвиза и желательно НАТО))Умные и богатые страны из ЕС уже ноги делают)) а не вступают в него..
А он как раз ограничен.. нет экзотические варианты добычи типа ядерного синтеза на ускорителе никто не отменял.. но вопрос цены)).
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