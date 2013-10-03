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Латвія взяла під контроль
всю інтернет-торгівлю

Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56

Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю

Пропонуємо до обговорення:
Латвійські інтернет-комерсанти будуть зобов'язані інформувати Службу держдоходів про покупки не тільки юридичних осіб, але і про придбання всіх клієнтів.

Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
R2
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Робот новин
 
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А тем кто зарегистрирован и официально работает и платит налоги, будут премии выдавать?
p_a_l
 
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Там таже ситуация что и у нас-люди уезжают и уезжают...фискальное поле уже и уже
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:31

Забавно.
Фискальный чек с функцией точностью до наоборот. Наше будущее лет через 10.
freeze
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