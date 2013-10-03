Латвійські інтернет-комерсанти будуть зобов'язані інформувати Службу держдоходів про покупки не тільки юридичних осіб, але і про придбання всіх клієнтів.
Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
А тем кто зарегистрирован и официально работает и платит налоги, будут премии выдавать?
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:23
Там таже ситуация что и у нас-люди уезжают и уезжают...фискальное поле уже и уже
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:31
Забавно.
Фискальный чек с функцией точностью до наоборот. Наше будущее лет через 10.
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:40
Хохляцкая *** не желает платить налогов судя по комментариям... Ми-ми-ми. Клята влада не божае будувати шляхи, клята влада не то, клята влада не сё, а мы все хохлоДартаньяны - СПДшники, заносим в книгу доходов один чек из 10, про РРО слушать не хотим и продаем электронику так, это все клята влада нас грабуе, и вообще, наши 742 гривны единого налога и так много, божаем жити як в нимеччине... шоколадный барыга фсе украл, пускай теперь баба юля выполняет, а не выполнит, рабиновича поставим, бойко вернем, да кого угодно, но налоги платить не будем, тому що влада злочинна...
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
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