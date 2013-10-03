Латвійські інтернет-комерсанти будуть зобов'язані інформувати Службу держдоходів про покупки не тільки юридичних осіб, але і про придбання всіх клієнтів.
Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
А тем кто зарегистрирован и официально работает и платит налоги, будут премии выдавать?
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:23
Там таже ситуация что и у нас-люди уезжают и уезжают...фискальное поле уже и уже
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:31
Забавно.
Фискальный чек с функцией точностью до наоборот. Наше будущее лет через 10.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
Додано: Суб 03 лис, 2018 22:06
LatAliensSuck
"100 самых богатых украинцев богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны"
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:43
Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...
Додано: Нед 04 лис, 2018 12:49
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02
Я не думаю, что прям чёрный, но то, что в Европе больше хотят наличку, а не оплату картой - это 100%. И истории всякие придумывают, что терминал не работает или терминал не примет карту, или что начальник запрещает принимать иностранные карты, вообщем какие-угодно сказки выдумывают, чтоб получить именно наличку
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