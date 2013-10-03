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Латвія взяла під контроль
всю інтернет-торгівлю

Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56

Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю

Пропонуємо до обговорення:
Латвійські інтернет-комерсанти будуть зобов'язані інформувати Службу держдоходів про покупки не тільки юридичних осіб, але і про придбання всіх клієнтів.

Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56

А тем кто зарегистрирован и официально работает и платит налоги, будут премии выдавать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:23

Там таже ситуация что и у нас-люди уезжают и уезжают...фискальное поле уже и уже
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:31

Забавно.
Фискальный чек с функцией точностью до наоборот. Наше будущее лет через 10.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:24

"Конец Калабуховскому дому" (с)
cisukr
 
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  LatAliensSuck написав:но налоги платить не будем, тому що влада злочинна...

А вы че, сомневаетесь?
Ройтмана просматривали?
Он всех запорол.
Если верхушка по локти в крови, то зачем низам париться?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:43

Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:49

  civ написав:Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...


Чёрный нал наше усё. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02

  Ratatui написав:
  civ написав:Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...


Чёрный нал наше усё. :mrgreen:

Я не думаю, что прям чёрный, но то, что в Европе больше хотят наличку, а не оплату картой - это 100%. И истории всякие придумывают, что терминал не работает или терминал не примет карту, или что начальник запрещает принимать иностранные карты, вообщем какие-угодно сказки выдумывают, чтоб получить именно наличку
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:30

  safonovstanislav написав:
  Ratatui написав:
  civ написав:Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...


Чёрный нал наше усё. :mrgreen:

Я не думаю, что прям чёрный, но то, что в Европе больше хотят наличку, а не оплату картой - это 100%. И истории всякие придумывают, что терминал не работает или терминал не примет карту, или что начальник запрещает принимать иностранные карты, вообщем какие-угодно сказки выдумывают, чтоб получить именно наличку


Везде хотят нал. В Канаде почти у всех китайцев терминалы почему-то поломаны.
Ratatui
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