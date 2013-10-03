|
|
|
Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Латвійські інтернет-комерсанти будуть зобов'язані інформувати Службу держдоходів про покупки не тільки юридичних осіб, але і про придбання всіх клієнтів.
Дивися повний текст Латвія взяла під контроль всю інтернет-торгівлю
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85414
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 15:56
А тем кто зарегистрирован и официально работает и платит налоги, будут премии выдавать?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:23
Там таже ситуация что и у нас-люди уезжают и уезжают...фискальное поле уже и уже
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:31
Забавно.
Фискальный чек с функцией точностью до наоборот. Наше будущее лет через 10.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8424
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:24
"Конец Калабуховскому дому" (с)
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1893
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:19
LatAliensSuck написав:
но налоги платить не будем, тому що влада злочинна...
А вы че, сомневаетесь?
Ройтмана просматривали?
Он всех запорол.
Если верхушка по локти в крови, то зачем низам париться?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:43
Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1493
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02
Ratatui написав: civ написав:
Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...
Чёрный нал наше усё.
Я не думаю, что прям чёрный, но то, что в Европе больше хотят наличку, а не оплату картой - это 100%. И истории всякие придумывают, что терминал не работает или терминал не примет карту, или что начальник запрещает принимать иностранные карты, вообщем какие-угодно сказки выдумывают, чтоб получить именно наличку
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:30
safonovstanislav написав: Ratatui написав: civ написав:
Они уже всех достали со своими налогами и легкостью блокирования денег на банковских счетах. В этом году пол европы проехал, кругом, даже в законопослушной Германии на заправках и в отелях стараются наличкой без документов деньги взять...
Чёрный нал наше усё.
Я не думаю, что прям чёрный, но то, что в Европе больше хотят наличку, а не оплату картой - это 100%. И истории всякие придумывают, что терминал не работает или терминал не примет карту, или что начальник запрещает принимать иностранные карты, вообщем какие-угодно сказки выдумывают, чтоб получить именно наличку
Везде хотят нал. В Канаде почти у всех китайцев терминалы почему-то поломаны.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6291
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|114
|
|
|3
|195
|
|
|5
|3385
|
|