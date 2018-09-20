На міжміський маршрут у Німеччині вперше вийшов повністю електричний автобус виробництва китайської компанії Yutong.
Дивися повний текст В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із запасом ходу 320 км.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25
В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із...
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Дивися повний текст В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із запасом ходу 320 км.
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25
Дожил немецкий автопром, добираться немецкие банкиры в аэропорт Франкфурта будут на китайском автобусе
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