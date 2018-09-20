RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Німеччині на міжміський
маршрут вийшов електробус із...

В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25

В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із...

Пропонуємо до обговорення:
На міжміський маршрут у Німеччині вперше вийшов повністю електричний автобус виробництва китайської компанії Yutong.

Дивися повний текст В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із запасом ходу 320 км.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85398
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25

Дожил немецкий автопром, добираться немецкие банкиры в аэропорт Франкфурта будут на китайском автобусе
alex58chorniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:48

у Німеччині ... автобус виробництва китайської компанії

Звучить як вирок німецькому автопрому :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Eni вийшов з проекту з "Роснєфть" на чорноморському шельфі
R2 » Сер 24 жов, 2018 11:59
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 12:20
Кузя
У Німеччині визначили умови для трудових мігрантів з...
R2 » Сер 03 жов, 2018 02:41
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 02:41
link654
У Німеччині почала роботу перша АЗС для заправки...
R2 » Чет 20 вер, 2018 10:51
3 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 06:13
andrey2010p

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63332)
03.11.2018 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.