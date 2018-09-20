На міжміський маршрут у Німеччині вперше вийшов повністю електричний автобус виробництва китайської компанії Yutong.
Дивися повний текст В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із запасом ходу 320 км.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25
В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із запасом ходу 320 км.
Додано: Суб 03 лис, 2018 16:25
Дожил немецкий автопром, добираться немецкие банкиры в аэропорт Франкфурта будут на китайском автобусе
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:48
Звучить як вирок німецькому автопрому :)
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:45
Если верить гуглу, то расстояние между по маршруту 286 км, с таким заявленным пробегом автобус будет способен один раз в сутки проехать в одну сторону только в летнее время. В зимнее он вообще не доедет. Очень странный режим работы для коммерческого транспорта, не сказать чтобы бредовый.
Додано: Нед 04 лис, 2018 12:49
Вообще-то 100 км в одну сторону.
Додано: Нед 04 лис, 2018 12:57
Re: В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із..
Вероятно это автопереводчик был у журналистов, и на самом деле имелся в виду город Мангейм, а не Майнхайм.
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:19
Re: В Німеччині на міжміський маршрут вийшов електробус із..
Вот не могу понять, нафига в городе автобус делать на дорогих аккумуляторах и ждать подзарядки, если можно простым рогатым обойтись.
Другое дело автобусом выехать в другой город.
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