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Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Зростання заробітної плати в США прискорилося в жовтні 2018 року до максимуму за дев'ять років - 3,1% в річному вираженні проти 2,8% у вересні.
Дивися повний текст Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9 років
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:33
А в абсолютному вимірі?
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:36
Покажите зарплату в цифрах.Кому нужны проценты?
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