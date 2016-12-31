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Зростання зарплат в США в
жовтні було максимальним за 9...

Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:32

Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання заробітної плати в США прискорилося в жовтні 2018 року до максимуму за дев'ять років - 3,1% в річному вираженні проти 2,8% у вересні.

Дивися повний текст Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9 років.
R2
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А в абсолютному вимірі?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:36

Покажите зарплату в цифрах.Кому нужны проценты?
sena_2008atp
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В США статс по зарплатам публикуются в не очень сравнимом виде с Украиной - в год, до налогов и как правило на семью или на capita, что учитывает младенцев и стариков.


В сравнимом с Украиной виде - после налогов в месяц, на руки, и на одного работающего это примерно $3,200 в среднем по стране.
Dear_Sir
 
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