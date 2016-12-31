Зростання заробітної плати в США прискорилося в жовтні 2018 року до максимуму за дев'ять років - 3,1% в річному вираженні проти 2,8% у вересні.
Дивися повний текст Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9 років.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 17:32
Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання зарплат в США в жовтні було максимальним за 9 років.
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:37
В США статс по зарплатам публикуются в не очень сравнимом виде с Украиной - в год, до налогов и как правило на семью или на capita, что учитывает младенцев и стариков.
В сравнимом с Украиной виде - после налогов в месяц, на руки, и на одного работающего это примерно $3,200 в среднем по стране.
Додано: Нед 04 лис, 2018 12:52
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