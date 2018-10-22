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У Запоріжжі з листопада
подорожчає проїзд у маршрутках

У Запоріжжі з листопада подорожчає проїзд у маршрутках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:01

У Запоріжжі з листопада подорожчає проїзд у маршрутках

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий комітет Запорізької міської ради підвищив тарифи на проїзд у більшості маршрутних таксі на 40% або на 2 гривні до 7 гривень/поїздка з 1 листопада.

Дивися повний текст У Запоріжжі з листопада подорожчає проїзд у маршрутках.
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