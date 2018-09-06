Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.
Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50
Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50
Ну якщо в Україні це теоретично можливо (хоча там давно все переписано на родичів, мабуть), то як за кордоном можна конфіскувати майно?
Додано: Суб 03 лис, 2018 22:35
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